5 gündür kayıptı... Önce atı, sonra kendisi ölü bulundu!

Irak sınırında yer alan Ortaklar köyünde ikamet eden Şevket İzci'ye ulaşamayan yakınları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler hızla harekete geçti.

Sarp ve dağlık bir araziye sahip olan bölgedeki arama faaliyetlerine AFAD, JAK ve jandarma ekiplerinin yanı sıra güvenlik korucuları da katıldı. Şemdinli Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile yöre halkı da kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü bu çalışmalara sahada bizzat destek verdi. Ekipler geniş bir alanda tarama faaliyeti yürüttü.

ÖLÜ BULUNAN AT İZ SÜRMEYİ SAĞLADI

Sahadaki çalışmalar devam ederken, Ormancık mezrası yakınlarındaki bir derede ölü bir at bulundu. Bulunan atın kayıp Şevket İzci'ye ait olduğunun değerlendirilmesi üzerine, bölgedeki tüm arama kurtarma ekipleri doğrudan derenin çevresine yönlendirildi ve çalışmalar bu alanda yoğunlaştırıldı.

Derede başlatılan detaylı aramalar sonucunda, atın ölü bulunduğu noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta İzci'nin cenazesine ulaşıldı. Coğrafi şartların getirdiği zorlu çalışmanın ardından dereden çıkarılan İzci'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesine götürülecek.