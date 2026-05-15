5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin mahkemedeki sözleri şok etti!

Kahramanmaraş’ta hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 5 günlük bir bebeğe şiddet uyguladığı anların görüntüleri ortaya çıkan ve ardından tutuklanan hemşire H.D.B.’nin yargılanmasına devam edildi. Hakim karşısına çıkan sanık hemşirenin savunması ve tahliye talebi dikkat çekti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde meydana gelen olayda, 5 günlük Deniz Esin Bozoklar isimli bebeğin darbedildiğine dair kamera kayıtlarının netleşmesi üzerine hemşire H.D.B. tutuklanmıştı. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık hemşire, SEGBİS sistemiyle bağlandı.

BİLE İSTEYE YAPMADIM ÖMÜR BOYU PİŞMAN OLACAĞIM

Mahkeme başkanının söz verdiği eski hemşire H.D.B., amacının bebeğe zarar vermek olmadığını iddia ederek suçlamaları reddetmeye çalıştı. Sanık hemşire savunmasında şunları söyledi: "Hastaya bile isteye herhangi bir zarar verme amacım olmadı, amacım tedavi yapmaktı. Bir anda gelişen durum için çok pişmanım, bu pişmanlığım ömür boyu devam edecek. Çok özür dilerim ama hastalığıyla ilgili benim herhangi bir ilgim ve bağım yoktur. Yaklaşık 4.5 aydır ben de evladımdan ayrıyım. Sizden rica ediyorum; birden fazla adli kontrol veya ev hapsi uygulayın ancak tutuksuz yargılanmama karar verin, tahliyemi talep ediyorum."

MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Sanık avukatının tahliye talebine karşılık, mağdur ailenin avukatı Sait Bolat sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, suçun vahameti ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak sanık hemşire H.D.B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, bebeğin gördüğü zarar oranının netleşmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesi amacıyla 3 Temmuz tarihine ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

