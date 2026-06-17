5 günlük yaşam savaşını kaybetti! Havuza düşen 4 yaşındaki Zeynep Dila'dan acı haber geldi

Elazığ'da Hazar Gölü çevresinde yaşanan feci bir kaza, 5 gün süren umutlu bekleyişin ardından acı haberle sonuçlandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
5 günlük yaşam savaşını kaybetti! Havuza düşen 4 yaşındaki Zeynep Dila'dan acı haber geldi
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 Ailesiyle birlikte gittiği yazlık evde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında tutulan 4 yaşındaki Zeynep Dila İzgi, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu. Minik Zeynep’in vefatı ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

5 GÜN BOYUNCA DİRENDİ AMA KURTARILAMADI

Edinilen bilgilere göre yürek burkan olay, 12 Haziran günü Elazığ’ın doğal güzellikleriyle bilinen Hazar Gölü kıyısındaki bir yazlıkta meydana geldi. Ailesiyle birlikte tatil yapan 4 yaşındaki Zeynep Dila İzgi, bir anlık dikkatsizlik sonucu bahçede bulunan havuza düştü.

Kızlarının suyun üzerinde hareketsiz kaldığını fark eden yakınları, küçük Zeynep’i hızla sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan minik Zeynep’e ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan küçük kız, 5 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.

DİYARBAKIR'DA GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanede hayatını kaybeden Zeynep Dila İzgi'nin cansız bedeni, adli makamlarca yürütülen otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cenazesi memleketi Diyarbakır’a götürülen 4 yaşındaki Zeynep, Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı’nda gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

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