5 haziran alarmı! Meteoroloji bu 12 şehir için ‘yakıcı sıcaklık’ uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Haziran 2025 Perşembe günü için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yurdun büyük bir bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilirken, özellikle 12 şehirde etkili olması beklenen aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi.