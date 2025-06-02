5 haziran alarmı! Meteoroloji bu 12 şehir için ‘yakıcı sıcaklık’ uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Haziran Perşembe günü için önemli bir sıcak hava uyarısı yayımladı. Türkiye genelinde artış gösteren hava sıcaklıkları, 12 şehirde mevsim normallerinin çok üzerine çıkacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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5 haziran alarmı! Meteoroloji bu 12 şehir için ‘yakıcı sıcaklık’ uyarısı yaptı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Haziran 2025 Perşembe günü için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yurdun büyük bir bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilirken, özellikle 12 şehirde etkili olması beklenen aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi.

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5 haziran alarmı! Meteoroloji bu 12 şehir için ‘yakıcı sıcaklık’ uyarısı yaptı - Resim: 2

Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısında bulunduğu iller ise şu şekilde sıralandı:

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5 haziran alarmı! Meteoroloji bu 12 şehir için ‘yakıcı sıcaklık’ uyarısı yaptı - Resim: 3

Edirne

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5 haziran alarmı! Meteoroloji bu 12 şehir için ‘yakıcı sıcaklık’ uyarısı yaptı - Resim: 4

Çanakkale

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5 haziran alarmı! Meteoroloji bu 12 şehir için ‘yakıcı sıcaklık’ uyarısı yaptı - Resim: 5

Bursa

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5 haziran alarmı! Meteoroloji bu 12 şehir için ‘yakıcı sıcaklık’ uyarısı yaptı - Resim: 6

Manisa

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5 haziran alarmı! Meteoroloji bu 12 şehir için ‘yakıcı sıcaklık’ uyarısı yaptı - Resim: 7

İzmir

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5 haziran alarmı! Meteoroloji bu 12 şehir için ‘yakıcı sıcaklık’ uyarısı yaptı - Resim: 8

Aydın

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5 haziran alarmı! Meteoroloji bu 12 şehir için ‘yakıcı sıcaklık’ uyarısı yaptı - Resim: 9

Adana

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5 haziran alarmı! Meteoroloji bu 12 şehir için ‘yakıcı sıcaklık’ uyarısı yaptı - Resim: 10

Kilis

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5 haziran alarmı! Meteoroloji bu 12 şehir için ‘yakıcı sıcaklık’ uyarısı yaptı - Resim: 11

Kahramanmaraş

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5 haziran alarmı! Meteoroloji bu 12 şehir için ‘yakıcı sıcaklık’ uyarısı yaptı - Resim: 12

Adıyaman

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5 haziran alarmı! Meteoroloji bu 12 şehir için ‘yakıcı sıcaklık’ uyarısı yaptı - Resim: 13

Şanlıurfa

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5 haziran alarmı! Meteoroloji bu 12 şehir için ‘yakıcı sıcaklık’ uyarısı yaptı - Resim: 14

Batman

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