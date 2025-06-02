5 haziran alarmı! Meteoroloji bu 12 şehir için ‘yakıcı sıcaklık’ uyarısı yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Haziran Perşembe günü için önemli bir sıcak hava uyarısı yayımladı. Türkiye genelinde artış gösteren hava sıcaklıkları, 12 şehirde mevsim normallerinin çok üzerine çıkacak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Haziran 2025 Perşembe günü için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yurdun büyük bir bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilirken, özellikle 12 şehirde etkili olması beklenen aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi.
Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısında bulunduğu iller ise şu şekilde sıralandı:
Edirne
Çanakkale
Bursa
Manisa
İzmir
Aydın
Adana
Kilis
Kahramanmaraş
Adıyaman
Şanlıurfa
Batman