5 ilçede saatlerce sürecek su kesintisi! İSKİ hangi ilçeleri uyardı: 27 Eylül'de suyun kesileceği ilçeler

İstanbul 16 milyonluk nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık şehri. Bu nedenle bazı zamanlarda altyapı sorunları ile karşılaşan İstanbullular artık planlı su kesintilerine iyice alışmış durumda. Ancak baraj doluluk oranlarının da iyice azalmasıyla beraber yaşanan su kesintileri vatandaşları ürkütmeye yetiyor.

İSKİ su kesintilerini önceden haber vererek vatandaşların hazırlık yapmalarına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle 27 Eylül 2023 günü hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak, yaşanacak kesintiler saat kaça kadar sürecek?

27 EYLÜL 2023 GÜNÜ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

BAŞAKŞEHİR:

Kayabaşı Mahallesinin etkileneceği şebeke attı arıza nedeniyle yaşanan su kesintisinin saat 14.00 gibi bitmesi öngörülüyor.

BÜYÜKÇEKMECE:

Pınartepe Mahallesi yaşanacak su kesintisinden etkilenecek. Kesintiye neden olan arızanın saat 12.00 civarı bitmesi bekleniyor.

BEYLİKDÜZÜ:

Adnan Kahveci Mahallesinin etkileneceği su kesintisi saat 12.00'de bitecek.

MALTEPE:

Maltepe'nin Aydınevler Mahallesini etkileyen su kesintisi şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor. Arızanın çalışmasının ise 14.00 civarı bitmesi öngörülmektedir.

ŞİLE:

Darlık Mahallesi ve Ulupelit Mahallesinde yaşanacak su kesintisi saat 13.00'e kadar sürecek.