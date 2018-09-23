Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.



Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği ön görülüyor.



Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 3, Ağrı'da 4, Erzurum ve Ardahan'da 5, Iğdır'da 10, Erzincan'da 12 ve Tunceli'de 14 derece ölçüldü.



Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 31, Iğdır ve Erzincan'da 27, Ağrı'da 23, Erzurum ile Kars'da 22 ve Ardahan'da 19 derece olacak.