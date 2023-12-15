5 İlde Kafes-18 Operasyonu! 20 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir merkezli 5 ilde Kafes-18 Operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, gözaltına alınan 20 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

5 İlde Kafes-18 Operasyonu! 20 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Yurt içinde suç örgütlerine yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak Eskişehir merkezli olarak Muğla, Diyarbakır, Ağrı ve Çanakkale'de Kafes-18 Operasyonu düzenlenmişti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda 5 şehirde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 36 şüpheliden 20'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlıların aralarında bazı eğlence yerlerinin sahipleri ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş adamlarının da bulunduğu öğrenildi.

Eğlence yerlerinde sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında halkın huzurunu bozmak, kurdukları organize suç örgütüyle yasa dışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde etmekle suçlanan şüphelilerden 20'si, adliyeye getirildi.

Gözaltına alınan 16 zanlının işlemlerinin ise diğer illerde sürdüğü belirtildi.

Eskişehir merkezli 5 ilde özel harekat timlerinin de yer aldığı 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda "yağma", "kasten yaralama", "tehdit", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hakaret" ve "suç üstlenme" gibi çok sayıda suça karıştıkları iddia edilen 36 şüpheli yakalanmış, zanlıların adreslerinde 5 ruhsatsız tabanca, 27 fişek ile telsiz ve bıçak ele geçirilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# operasyon # suç örgütü # Eskişehir
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