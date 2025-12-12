5 ilde kuvvetli yağış ve kar uyarısı: Ulaşım durma noktasına gelebilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerini etkisi altına alacak olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilimiz için uyarı yapıldı.

Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.