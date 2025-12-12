5 ilde kuvvetli yağış ve kar uyarısı: Ulaşım durma noktasına gelebilir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 il için "sarı" kodlu kritik bir hava durumu uyarısı yayımladı. Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen 20 cm kar, sağanak ve kuvvetli rüzgar, beraberinde sel, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukları getirebilir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerini etkisi altına alacak olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilimiz için uyarı yapıldı.
Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışlar kıyı şeritlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak olarak etkili olacak. Buna karşın, yüksek rakımlı yerlerde 20 cm ve üzeri yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. Bu ikili tehdit, bölgede kriz riskini yükseltiyor.
Kuvvetli yağış nedeniyle özellikle sahil kesimlerinde sel ve su baskını beklenmektedir. Toprak doygunluğunun artmasıyla birlikte, dik yamaçlarda heyelan riski de büyük ölçüde artmıştır. Vatandaşların dikkatli olması isteniyor.
İşte sarı kodla uyarılan iller...
TRABZON
RİZE
ARTVİN
ARDAHAN
GİRESUN
Daha yüksek rakımlı iç kesimlerde yer alan Artvin ve Ardahan çevrelerinde ise yoğun kar yağışının yanı sıra kuvvetli rüzgarla birlikte tipi riski bulunmaktadır. Karayolları kullanıcılarının buzlanma ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle mümkün olmadıkça seyahate çıkmamaları önemle tavsiye edilmektedir.