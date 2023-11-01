5 Katlı İnşaatın Çatısından Düşen İşçi Yaşamını Yitirdi

Emeklilere 5 Bin Lira Ödeme Yapılacak Mı?

Dövizde Son Durum... 1 Kasım'da Günel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu?

Meteoroloji'den Marmara ve Ege İçin Uyarı

Bugün Deprem Mi Oldu? Deprem Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...