5 Katlı İnşaatın Çatısından Düşen İşçi Yaşamını Yitirdi

İstanbul'da Bahçelievler'de 5 katlı inşaatın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

5 Katlı İnşaatın Çatısından Düşen İşçi Yaşamını Yitirdi

Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'ta inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısında çalışan B.R. adlı yabancı uyruklu işçi, dengesini kaybederek aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, işçinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

B.R'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

# İstanbul
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