Manisa'da bir evin balkonunda 2 gündür mahsur kalan ve itfaiye ekibince kurtarılmaya çalışılırken 5. kattan polis aracının üzerine düşen kedi veterinere götürüldü

Manisa'nın merkez Şehzadeler ilçesinde bir aparmanın 5. katında 2 gündür mahsur kalan ve kurtarılmaya çalışılırken polis aracının üzerine düşerek yaralanan kedi tedavi altına alındı.

Nuray Özyolcu'nun "Ekmekçi" isimli kedisi, Yarhasanlar Mahallesi'nde bir apartmanın çatısından gezerken 5. kattaki evin balkonuna düştü. Ev sahibi tatilde olduğu için balkonda mahsur kalan kedinin sahibi durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis çalışma başlattı.

Vatandaşların da destek verdiği kurtarma çalışmaları sırasında korkarak çatıya çıkmaya çalışan kedi, 5. kattan polis aracının üzerine düştü.

Yaralanan kedi, sahibi tarafından veterinere götürüldü.



"2 gündür arıyordum"

Kedinin sahibi Nuray Özyolcu, AA muhabirine, "Ekmekçi" adlı kedisi eve dönmeyince aramaya çıktığını ve 2 sokak ötedeki bir binanın 5. katındaki balkondan gelen sesinden tanıdığını söyledi.

Evde kimse olmayınca polis ve itfaiye haber verdiğini belirten Özyolcu, "Benim kedi normalde sürekli çatılardan kaçıyordu bir süre sonra eve geri geliyordu. En son 2 gündür gelmedi. Evden bayağı uzaklaşmış. Ev sahibi evde değildi. Bu sefer itfaiye ve polise haber verdik. Sağ olsunlar kurtarmaya çalıştılar. 3 kedim var, bu en küçükleri. Mahalle sakinleri, polis ve itfaiye ekipleri çok yardımcı oldular. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Kedinin önemli bir sağlık probleminin olmadığı ve ayak tırnaklarının kırıldığı belirtildi.