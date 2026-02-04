5 kişilik tekneye 22 kişi...Bodrum'daki tekne faciasında istenen ceza belli oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında meydana gelen ve aralarında yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen bir şüphelinin de bulunduğu 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekne faciasında yargı süreci başlıyor. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 27 sayfalık iddianame, Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

20’ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Kabul edilen iddianamede, olaya karıştığı belirlenen 11'i tutuklu toplam 15 sanık hakkında rekor cezalar talep edildi. Sanıklar hakkında "olası kastla ölüme neden olma" suçundan 20'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan ise 8'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Davada yargılanacak tutuklu sanıkların A.Ç, A.B, C.Ç, F.E, F.A, G.Y, M.D.E, Ö.Ç, S.T, S.Y ve Z.Ş; tutuksuz sanıkların ise B.Ü, H.U, O.S.D ve E.G. olduğu açıklandı. Savcılık, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini belirtti.

Faciada göçmen kaçakçısı Özkan K. ile aralarında çocukların da bulunduğu 17 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi. İddianamede, faciadan sağ kurtulanların ifadelerine de yer verildi. Sağ kurtulan Abdullah Kohestani ve Sayed Muslim Azimi'nin beyanları yaşanan dramı gözler önüne serdi. Kohestani ifadesinde, tekneye birlikte bindikleri arkadaşı Soroush Jamali'nin cesedinin bulunamadığını belirtirken, Masihullah Painda ise cesetler arasında kardeşi Mohammed Elyas Painda'nın olmadığını söyledi. Savcılık, cesetlerine ulaşılamasa da Jamali ve Painda'nın hayatlarını kaybettiklerinin değerlendirildiğini kaydetti.

5 KİŞİLİK TEKNEYE 22 KİŞİ BİNDİRDİLER

Soruşturma dosyasında facianın teknik detayları ve ihmaller zinciri de tek tek sıralandı. Sanıklar A.Ç, F.E. ve S.T'nin, "GNL" isimli tekneyi 23 Ekim 2025'te sahilden denize indirdikleri ve tekneyi kullanan S.T'nin Gümbet Limanı'na doğru hareket ettiği belirlendi. En fazla 5 kişi taşıma kapasitesi bulunan tekneye, kaptan dahil toplam 22 kişinin bindirildiği tespit edildi. Ayrıca teknede can yeleği gibi yolcu güvenliğine yönelik hiçbir ekipmanın bulunmadığı ve motorun arızalı olduğu vurgulandı.

İddianamenin en çarpıcı tespiti ise sanıkların ruh haline ilişkin oldu. Sanıkların, teknenin batabileceğini ve motorun arızalanabileceğini öngörmelerine rağmen, "olursa olsun" düşüncesiyle hareket ettikleri belirtildi.

Geçen yıl 24 Ekim'de Bodrum açıklarında meydana gelen olayda 11 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli ise serbest bırakılmıştı. Davanın ilk duruşması 27 Nisan'da Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.