Hakkari'de bugün okulların tatil edilmesinin ardından veliler ve öğrenciler, 5 Mart 2019 Salı Hakkari'de yarın okullara kar tatili mi sorusuna yanıt arıyor

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köylerde taşımalı eğitime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu belirtti.



Gür, "Merkezdeki köylerden taşımalı sistemle okula erişimleri sağlanan öğrencilerimiz için kar yağışından dolayı bugün eğitime ara verildi." dedi.



5 Mart 2019 Salı Hakkari'de yarın okullara kar tatili mi sorusu henüz yanıtlanmadı.