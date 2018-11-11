Türkiye’nin en büyük ikinci tatlı su kaynağı olan Eğirdir Gölü’ndeki çekilme ürkütücü boyutlara ulaştı. Türkiye’nin önemli göl uzmanlarından Erol Kesici yetkililere ve kamuoyuna acil durum çağrısı yaptı…

Isparta’nın Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçelerine kıyısı bulunan Eğirdir Gölü’ndeki çekilme endişe verici boyutlara ulaştı. Son 6 ayda metrelerce çekilen gölde suların terk ettiği alanlar adeta çölleşmeye başladı. Gölün batı kıyısında bulunan ünlü Bedre (Beydere) Plajındaki manzara, çekilmenin ürkütücü boyutlarını gözler önüne seriyor. Gölün en dar bölgesi olan Hoyran kesiminde ise yöre halkının deyimiyle sular karşıdan karşıya yürüyerek geçilecek seviyeye indi.Türkiye’nin gölleri ve sulak alanları konusunda yaklaşık 35 yıldır bilimsel çalışmalar yürüten Eğirdirli akademisyen Yard. Doç. Dr. Erol Kesici, bugün bir basın açıklaması yaparak kamuoyunu bir kez daha uyardı.Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi E. Öğretim Üyesi ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Kesici, tarihi Eğirdir Kalesi önünde yaptığı basın açıklamasında Eğirdir Gölü’nün kuruma periyoduna girdiğini dile getirdi. Önceki yıllarda 520 kilometrekare olan göl yüzey alanının 445 kilometrekareye düştüğüne işaret eden Kesici, “” diye konuştu.Göldeki ürkütücü çekilmenin temel nedeninin aşırı su alımı olduğuna dikkat çeken Kesici, “” dedi.Göldeki kurumanın buharlaşmaya bağlanmasının doğru olmadığını savunan Kesici, “” diye sordu.Eğirdir Gölünün sadece yağışların azalmasından dolayı kuruma periyoduna girmesinin söz konusu olamayacağını kaydeden Yard. Doç. Dr. Erol Kesici, “” diye konuştu.Eğirdir Gölü’nün üzerindeki yoğun baskılar sonucu kritik su kotu seviyesi olan 916 metrenin altına düştüğüne işaret eden Kesici, bu sorunların çözümünün çok basit olduğunu belirterek şöyle konuştu:Göldeki kirliliğin bir başka nedeninin de havzada yer alan 80 civarındaki yerleşimde doğal gazın bulunmaması olduğuna dikkati çeken Kesici, “” dedi.Eğirdir’de yaşamını sürdüren ve gölün sorunlarının yanı sıra çözüm yollarını da en iyi bilen uzmanlardan biri olan Yard. Doç. Dr. Erol Kesici, göl çevresinde yoğun olarak sürdürülen elma üretimi için her yıl 15 ila 30 kez ilaçlama yapıldığına dikkat çekiyor. Her yıl 25 ton sentetik gübre, 650 ton ise pestisit (tarımsal ilaç) kullanıldığını dile getiren Kesici, ayrıca yoğun herbisit (yabani ot zehri) kullanımının toprakta ağır metal birikimine yol açtığını belirterek gölün koruma yasaları içerisinden yer alan iyi tarım ve organik tarım uygulamalarına geçilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.TÜBİTAK ve SDÜ’nün yürüttüğü bilimsel çalışmaya göre gölde azot ve fosfor miktarının çok yüksek değerde olduğunun belirtildiğine dikkat çeken Kesici, acilen alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı: