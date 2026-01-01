5 Ocak'a kadar dikkat! AFAD ve Meteoroloji uyardı: 27 ilimiz için sarı kodlu uyarı

Türkiye genelinde bazı bölgelerde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün ve yarın için 27 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. Yoğun kar yağışının yaşandığı illerde 112 Acil Çağrı Merkezlerine 1987 ihbar ulaştığı belirtildi.

27 İLİMİZE SARI KODLU UYARI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda bugün ve yarın kar yağışı nedeniyle 27 ilimiz için sarı meteorolojik uyarı verilmiştir. 1 Ocak ve 5 Ocak tarihleri arasında Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'de yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan bölge illerine dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılmaktadır. Yoğun kar yağışının yaşandığı illerimizde 112 Acil Çağrı Merkezlerine 1987 ihbar ulaşmış olup ilgili ekiplerimiz tarafından müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir.”

Kar yağışı nedeniyle olumsuzluklara karşı 35 bin 531 personel ile 10 bin 163 iş makinesi sahada görev yapıyor. Hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 2 bin 688 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle 23 ilde 6 bin 189 kırsal mahalle ve köy yolu ile Adıyaman-Sincik, Diyarbakır-Adıyaman, Adana-Kayseri karayolları ulaşıma kapandı. Karayollarında Karayolları Genel Müdürlüğü, kırsal bölgelerde il özel idareleri ve belediyeler çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışın etkili olduğu 14 ilde toplam 43 bin 547 aboneye elektrik verilemediği, kesintilerin giderilmesi için ekiplerin aralıksız çalıştığı kaydedildi. Yollarda mahsur kalan vatandaşlara 6 bin 196 paket içme suyu, 3 bin 210 paket kumanya, 620 battaniye, 11 bin 495 sıcak ve soğuk içecek, 3 bin 100 porsiyon çorba ve 14 bin 760 ikram malzemesi dağıtıldı.

HAYATINI KAYBEDENLER VAR

Artvin’in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü’nde dün meydana gelen çığda çobanlık yapan 3 kişinin kar kütlesi altında kaldığı belirtilerek, yürütülen çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, bir kişiye ulaşmak için çalışmaların devam ettiği hatırlatıldı.

Van’ın Çatak ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde kar kütlesi altında kalan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin hastanede tedavi altında olduğu açıklandı. Risk taşıyan 22 haneden 153 vatandaşın tedbiren kamu tesislerine yerleştirildiği bilgisi verildi.

AFAD, ulaşımda aksama, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu; yetkili mercilerden yapılan uyarıların mutlaka dikkate alınmasını istedi.