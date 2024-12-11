5 şehirde dolandırıcılık operasyonu! 18 zanlı yakalandı

İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçları ile çalıntı ve "change" araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmada, piyasadan temin edilen veya yurt dışından getirilen kaza, deprem ve yangın gibi sebeplerden dolayı ağır hasar alıp kullanılamaz hale gelmiş bazı araçların, fabrikasyon bilgilerinin uyarlanarak "change" yapıldığı belirlendi. Zanlıların bu yöntemle kamu kurum ve kuruluşlarını aracı kılarak vatandaşa sattıkları 31 araçtan 6'sının çalıntı, 19'nun yurt dışı menşeli, 5'nin hacizli ve yakalamalı olduğu tespit edildi.

5 ŞEHİRDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmaların ardından İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.