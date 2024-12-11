5 şehirde dolandırıcılık operasyonu! 18 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 5 şehirde dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. "Change" yöntemiyle araçların bilgilerini değiştirip satışa çıkardıkları belirlenen 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
5 şehirde dolandırıcılık operasyonu! 18 zanlı yakalandı
Yayınlanma:

İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçları ile çalıntı ve "change" araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmada, piyasadan temin edilen veya yurt dışından getirilen kaza, deprem ve yangın gibi sebeplerden dolayı ağır hasar alıp kullanılamaz hale gelmiş bazı araçların, fabrikasyon bilgilerinin uyarlanarak "change" yapıldığı belirlendi. Zanlıların bu yöntemle kamu kurum ve kuruluşlarını aracı kılarak vatandaşa sattıkları 31 araçtan 6'sının çalıntı, 19'nun yurt dışı menşeli, 5'nin hacizli ve yakalamalı olduğu tespit edildi.

5 ŞEHİRDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmaların ardından İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

4 şehirde Siberağ-11 operasyonu! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı4 şehirde Siberağ-11 operasyonu! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

dolandırıcılık operasyon
Günün Manşetleri
Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu
ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme
4 şehirde Siberağ-11 operasyonu
Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine baskın
İstanbul'da 4 katlı binada yangın
SMO Deyrezor'u ele geçirdi
"Sahadaki tabloda artık taşlar yerine oturuyor"
Hakan Fidan'dan TBMM’de kritik Suriye mesajları
Aleksandr Dugin'den çok önemli açıklamalar
"Suriye'de özerklik ve federasyon ABD ve İsrail'in planlarıdır"
Çok Okunanlar
Tarihte bugün: 11 Aralık Tarihte bugün: 11 Aralık
"Sahadaki tabloda artık taşlar yerine oturuyor" "Sahadaki tabloda artık taşlar yerine oturuyor"
Bakan Tunç’tan çıplak arama iddialarına yanıt Bakan Tunç’tan çıplak arama iddialarına yanıt
4,4 büyüklüğünde deprem oldu 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Korkunç trafik kazası: Eskişehir’de 4 kişi hayatını kaybetti Korkunç trafik kazası: Eskişehir’de 4 kişi hayatını kaybetti