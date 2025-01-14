5 şehirde FETÖ operasyonu! 41 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul, Sivas, Zonguldak, Kocaeli ve Ankara'da FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonda, örgüt içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, birbirleriyle ankesörlü telefonla irtibat kuran ve haklarında itirafçı beyanı bulunan örgüt üyesi 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
5 şehirde FETÖ operasyonu! 41 şüpheli gözaltına alındı
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FETÖ'nün yurt içindeki faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan çalışmada, örgüt içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, birbirleriyle ankesörlü telefonla irtibat kuran ve haklarında itirafçı beyanı bulunan aralarında 3'ü ihraç edilmiş 13 polis memuru, 2 astsubay, 2 araştırma görevlisi, icra müdürü, ticaret bakanlığı müfettiş yardımcısı, öğretmen, doktor ve emekli polis memuru ile kapatılan eski askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 50 şüpheli belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul, Sivas, Zonguldak, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 41 şüpheliyi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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