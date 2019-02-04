Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ile Ağrı'da kaydedildi. Yetkililer, buzlanma, don ve sis beklenen bölgede, eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Kar ve tipi nedeniyle Erzurum, Kars ile Tunceli'de 58 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2350 rakımdaki 52 haneli Handere köyünde evler kara gömüldü. Bölgede, sıfırın altında 20 dereceyle gece en düşük sıcaklığın kaydedildiği Ağrı'da dereler buz tuttu. Peki 5 Şubat 2019 Salı yarın Ağrı Erzurum Kars Tunceli Ardahan

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 20 derece ile Ağrı'da ölçüldü.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgar, güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında Ağrı'da 20, Kars ve Ardahan'da 19, Erzurum'da 17, Tunceli'de 6, Erzincan'da 3, Iğdır'da 2 derece kaydedildi.



Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır ve Erzincan'da 9, Tunceli'de 8, Kars'ta 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 1, Ağrı'da 5 derece olması öngörülüyor.



Kar kalınlıkları Ağrı'da 32, Ardahan'da 16, Erzurum'da 22 ve Kars'ta 7, kayak merkezlerinden Palandöken'de 97, Ergan'da 84, Konaklı'da 84, Sarıkamış'ta 76, Yalnızçam'da 22 santimetre ölçüldü.



Yetkililer, bölgede mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar sebebiyle eğimli yerlerde çığ tehlikesi ve buzlanma, sis ve don olaylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildir



Doğu Anadolu'da 58 köy ve mahalle yolu kapalı



Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Erzurum, Kars ve Tunceli'de kar yağışı ile tipi nedeniyle 58 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı.



Erzurum'da bir süre önce etkili olan kar yağışı sonrası 50 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Kentte soğuk hava nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu, süs havuzları buz tuttu.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 22 santimetre olan karı temizlemek ve kapanan mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Kars



Kars'ın Arpaçay ilçesinde 4 köy yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.



Sarıkamış ilçesinde ise gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye düşmesiyle bitkiler kırağı tuttu, ev ve arabaların camları buzla kaplandı.



Vatandaşlar, üzerine battaniye örterek araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.



Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, eski Erzurum yolu güzergahındaki 2400 rakımlı Aşıt Geçidi ve Handere mevkisinde tipi nedeniyle daralan yollarda iş makineleriyle kar küreme çalışması başlattı.



Öte yandan, Sarıçam ormanlarıyla çevrili Sarıkamış'a 15 kilometre uzaktaki 2350 rakımda bulunan 52 haneli Handere köyünde evler kara gömüldü.



Ardahan



Dondurucu soğukların yaşandığı Ardahan'da sis etkili oldu.



Özellikle Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan sis ve soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu.



Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollardaki buzlanmadan dolayı sürücüleri uyardı.



Tunceli



Tunceli'de hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle Nazımiye ve Ovacık ilçelerinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 2 ekip, kapalı köy yollarında çalışma yürütüyor.



Ağrı



Bölgede, sıfırın altında 20 dereceyle gece en düşük hava sıcaklığının kaydedildiği Ağrı'da, dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiledi.



Kentte nehir ve dereler dondu, ağaçlarda kırağı oluştu.



Pazara hayvanlarını satmaya getiren besiciler de soğuklardan etkilendi.



Besicilerden Yıldırım Aydemir, AA muhabirine, havaların çok soğuk olduğunu ve her yerin buz tuttuğunu belirterek, "Hayvanlar yürüyemiyor. Her gün hayvanlarımızı saat 07.00'de pazara getirirken, bugün 08.30'da getirdik. Yoğun siste önümüzü göremiyoruz. Hayvanlar kayıyor." dedi.



Besici Metin Kızılbaba ise soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalıştıklarını ifade etti.



Öte yandan, Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki tırların depoları dondu. Sürücüler, ateş yakarak yakıt depolarındaki buzu çözmeye çalıştı. Bazı sürücüler de tırların altına uzanarak depoları kontrol etti.



Sürücülerden İlhami Kızıltaş, havanın çok soğuk olduğunu belirterek, "Yakıt deposunun altında, kova içinde ateş yatık. Araç mazotu çekmiyor, çalışmıyor." diye konuştu.



Eleşkirt ilçesinde de çatılarda buz sarkıtları oluştu, dereler dondu.