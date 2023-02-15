5 yaşındaki afetzede Yusuf'a doğum günü sürprizi

Türk Devleti, depremden zarar gören afetzedelerin yaralarını sarmak için elinden gelen tüm imkanları kullanıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Aydın'a yerleşen depremzede Seçkiner ailesinin 5 yaşına basan üyesi Yusuf Cihan için sürpriz doğum günü düzenlendi. O görüntüleri kameraya yansıdı.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Kuşadası Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş'tan Kuşadası'na gelen ve öğretmenevinde kalan bir aileye, psikososyal destek çalışması verdiği sırada anaokulu öğrencisi Yusuf Cihan Seçkiner'in doğum günü olduğunu öğrendi.

Ekipler, 5. yaşına giren Seçkiner için sürpriz doğum günü düzenleyerek yaş pastayla odaya geldi.

Pastasındaki mumları üfleyen Seçkiner ile ekipler yakından ilgilendi. Ailenin evlerinin ağır hasarlı olmasından dolayı dün ilçeye geldiği öğrenildi.