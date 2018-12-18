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5 yaşındaki çocuk donmak üzereyken bulundu

Şanlıurfa'da kaybolan 5 yaşındaki çocuk donmak üzereyken bulundu. Battaniyeye sarılan çocuk uzun süre onu bulan jandarmanın kucağından inmedi.

5 yaşındaki çocuk donmak üzereyken bulundu

Kaybolmuş, korkmuş, üşümüştü. Bu yüzden sıcacık battaniye ve onu güvenle saran kolların arasından uzun süre kaldı. 

Şanlıurfa'da babasının markete giderken otomobilde bıraktığı çocuk , otomobilden indi kayboldu. Geri döndüğünden oğlunu bulamayan baba jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Sert hava koşullarının yaşandığı bölgede operasyon başladı. Çocuk yaklaşık 8 saat sonra, kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıktaki Akziyaret Mahallesi'ndeki bir tepede donmak üzereyken buldu.

Bir ağacın altına sığınan çocuk, jandarma ekipleri tarafından battaniyeye sarılarak Akziyaret Jandarma Karakolu'na götürüldü. 

Burada 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #şanlıurfa
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