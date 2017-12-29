5 yıl önce nüfus kimlik kartını kaybetti, icralık oldu. Mardin'de yaşayan Şeyhmus Akın'ın kaybettiği kimliği adına sayısız telefon ve internet hattı açıldı. Akın, GSM operatörleriyle şimdi mahkemelik oldu.

0 0 0 0

Kimliğini kaybetti, başına gelmeyen kalmadı. Olay Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşandı.



Şeyhmus Akın, geçimini pazarda seyyar satıcılık yaparak sağlıyor. 2012 yılında kimliğini kaybetti. Hemen kayıp ilanı verdi.



Aradan aylar geçti. Bir gün eşine hat almak için GSM bayisine gitti. O anda telefon operatörleriyle mahkemelik olduğunu öğrendi.



Akın, adına 5 yılda tam 9 telefon ve internet hattı açıldı. Hatlar nedeniyle yaklaşık 20 bin lira borç birikti. Akın, şimdi telefon operatörleriyle mahkemelik.







ulusal.com.tr