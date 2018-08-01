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5 yıldızlı otelde elektrik borç nedeniyle kesildi, tatilciler mağdur oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelin elektriği, borcu nedeniyle kesildi. Yerli- yabancı tatilcilerin mağdur olduğu otelin elektriği, kaymakamın girişimi ve işletmecinin kefil olmasıyla yeniden açıldı. Oteldeki birçok tatilci, başka otellere yerleştirildi.

5 yıldızlı otelde elektrik borç nedeniyle kesildi, tatilciler mağdur oldu

Manavgat'a bağlı Çolaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin elektriği, önceki gece, borcundan dolayı kesildi. Kesinti nedeniyle otelde tatillerini geçiren yerli- yabancı turistler, mağduriyet yaşadı. Şebeke suyu yerine açılan kuyudan elektrikli motorla su alınan otele, kesinti nedeniyle su da verilemedi. Kaymakam Mustafa Yiğit'in girişimi ve otel işletmecisinin kefil olmasıyla, dün saat 19.00 sıralarında, otele yeniden elektrik verilmeye başlandı. Olay nedeniyle birçok tatilcinin acenteleri aracılığıyla başka otellere yerleştirildiği belirtildi.

Elektrik kesintisinin, kendileriyle ilgisi olmadığını öne süren otel yetkilisi Sebahattin Coşkun, "Elektrik şirketi, önceki firmanın 280 bin lira tutarındaki borcu sebebiyle önceki gece 03.00'te elektriğimizi kesti. Otelimizde 320 odadan 250'si doluydu. Hem müşterilerimiz hem biz mağdur olduk. Elektrik olmadığı için bazı hizmetleri veremedik. Dün saat 19.00'dan itibaren sorunu çözdük. Elektriğimiz açıldı. Misafirlerimizin yaşadığı sıkıntıları telafi edeceğiz. Biz de bu sıkıntı nedeniyle hakkımızı arayacağız" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manavgat #antalya #otel
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