5 yıldızlı otelden 1,1 milyarlık dolandırıcılık: Pos cihazı çetesi çökertildi

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ve tam 4 ilde eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirilen operasyon, Türkiye’nin en büyük turistik dolandırıcılık ağlarından birini gün yüzüne çıkardı.

Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da yürütülen operasyonlar sonucu, örgütün mail order yöntemiyle (internet üzerinden kart bilgileriyle alışveriş) sahte işlem gerçekleştirdiği belirlendi.

OTELDEN ÇIKAN KART BİLGİLERİYLE ‘HAYALİ HİZMET’ FATURALARI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, soruşturma, bir kamu bankasının yurt dışındaki müşterilerin hesap hareketlerinde fark ettiği şüpheli işlemlerle başladı. Banka, sahte işlemleri tespit ederek yetkililere bildirdi. Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takiple işlemlerin Kuşadası’nda bulunan iki otelin POS cihazları üzerinden yapıldığını belirledi.

Otel sahibi H.Ö.'nün, turistler tatil rezervasyonu yaptığında kart bilgilerini aldığı ve bu bilgileri başka otel ve araç kiralama şirketleriyle paylaştığı tespit edildi. Tatil bittikten sonra, kartlardan “hizmet alınmış gibi” ardı ardına çekim yapılarak mağdurların haberi olmadan dolandırıcılık gerçekleştirildi.

Jandarma, suç gelirlerinin izi sürüldüğünde, çetenin "şirinleme" olarak bilinen yöntemle parayı gizlediğini ortaya çıkardı. Bu yöntemde paralar küçük parçalara bölünüp örgüt üyelerinin hesapları arasında sürekli dolaştırılarak takip edilmesi güç hale getiriliyor. Ayrıca kazançların taşınmazlara yatırıldığı, sonra da bu varlıkların satılarak tekrar nakde çevrildiği saptandı.

YURT DIŞINDAKİ KART BİLGİLERİ DE KULLANILMIŞ

Örgütün yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadığı, bazı üyelerin yurt dışına giderek farklı ülkelerde yasa dışı yollarla kart bilgileri topladığı, bu bilgilerin Türkiye’ye getirildiği ve dolandırıcılıkta kullanıldığı öğrenildi. Çete, 268 yabancı turistin bilgilerini ele geçirerek işlem yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 31 Mayıs 2025’te gerçekleştirilen operasyonda 27 farklı adrese baskın düzenlendi. Aralarında örgüt elebaşı H.Ö.’nün de bulunduğu 20 kişi tutuklandı. Soruşturmada, dolandırıcılıktan elde edilen gelirin ilk belirlemelere göre 1,1 milyar TL’yi aştığı, gerçek zararın ise daha yüksek olabileceği ifade edildi.