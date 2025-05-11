5 zincir markete fahiş fiyat cezası: Rekor denetim, rekor ceza

Kayseri’de bir fabrikanın açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, son dönemde yürütülen denetimlerle ilgili bilgi verdi. Gürcan, yakın zamanda yapılan incelemelerde 5 büyük zincir markete toplam 231 milyon TL ceza kesildiğini belirtti.

“Bakanlık olarak ticaretin düzenlenmesi ve denetlenmesi başta olmak üzere çok geniş bir sorumluluk alanımız var. Adil ve rekabetçi bir iç piyasa ortamı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle gıda sektörü gibi temel ihtiyaç alanlarında fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz” diyen Gürcan, 81 ilde bugüne kadar 160 binin üzerinde firma ve 1.2 milyonun üzerinde ürünün denetlendiğini vurguladı.

Bu kapsamda yılbaşından bu yana uygulanan toplam idari para cezası 529 milyon TL’yi aştı. Gürcan, “Fiyat dengesini bozanlara karşı mücadelemizi el birliğiyle sürdürüyoruz” dedi.

Bakan Yardımcısı Gürcan, hububatın sağlıklı koşullarda saklanması için hayata geçirilen lisanslı depoculuk sistemine de dikkat çekti. Türkiye genelinde 51 ilde 311 noktada toplam 225 lisanslı deponun faaliyette olduğunu belirtti.

“Bu sistemle üretilen ürünleri modern şartlarda muhafaza ederek israfı önlemeyi hedefliyoruz. Şu an 12.2 milyon ton hububatı lisanslı depolarda saklayabiliyoruz. Bunun yanında ürünlerin ticaretine yönelik de önemli adımlar attık” diyen Gürcan, elektronik ürün senetlerinin işlem hacminin geçen yıl 273 milyar TL’yi aştığını kaydetti.

Elektronik ürün senetlerinin işlem gördüğü borsayı daha da geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Gürcan, bu alandaki kapasitenin artırılmasıyla sektörde önemli bir büyüme beklediklerini ifade etti.

Gürcan, Türkiye ekonomisinin küresel ölçekte daha güçlü bir konuma gelmesi için yürütülen çalışmalara da değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Temel hedefimiz, ülkemizi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına konumlandırmak. Ticaret erbabımız, sanayicimiz ve 2 milyon 250 binin üzerindeki esnaf ve sanatkârımızla birlikte Türkiye’yi daha kalkınmış ve refah seviyesi yüksek bir ülke haline getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz.”