50 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte içki imalatçılarına karşı mücadelede halkın desteğinin önemli olduğunu belirterek, vatandaşlardan şüpheli durumları bildirmelerini istedi.

Jandarma tarafından yürütülen "Çengel-16" operasyonunda 38 bin 322 litre sahte alkol, 11 bin 783 litre etil alkol ve 4 bin adet sahte bandrol ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 4 yasa dışı imalathanenin deşifre edildiğini, 46 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Paylaşımında operasyona ait görüntülere de yer veren Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve jandarma ekiplerini tebrik etti.

