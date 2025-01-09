50 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte içki imalatçılarına yönelik düzenlenen "Çengel-16 operasyonunda toplam 50 bin 105 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildiğini ve 46 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
50 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi
Yayınlanma:

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte içki imalatçılarına karşı mücadelede halkın desteğinin önemli olduğunu belirterek, vatandaşlardan şüpheli durumları bildirmelerini istedi.

Jandarma tarafından yürütülen "Çengel-16" operasyonunda 38 bin 322 litre sahte alkol, 11 bin 783 litre etil alkol ve 4 bin adet sahte bandrol ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 4 yasa dışı imalathanenin deşifre edildiğini, 46 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Paylaşımında operasyona ait görüntülere de yer veren Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve jandarma ekiplerini tebrik etti.

Gazze'de hava saldırısı: 4 Filistinli hayatını kaybettiGazze'de hava saldırısı: 4 Filistinli hayatını kaybettiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

sahte alkol metil alkol
Günün Manşetleri
Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi
Los Angeles'ta can kaybı 5'e yükseldi
Pazar günü bu illeri kar vuracak!
“Kıbrıs’ta iki devletli çözüm kaçınılmaz”
Esenler’de İETT otobüsüne havalı tabanca ile saldırı!
Müsavat Dervişoğlu, yeni açılım tartışmalarıyla ilgili konuştu
Bursa'da uçak kazası
Trafik kazalarında 2 bin 713 kişi öldü
Trump'tan Kanada ile ilgili flaş paylaşım
63 gözaltı
Çok Okunanlar
Pazar günü bu illeri kar vuracak! Pazar günü bu illeri kar vuracak!
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi Bir ilde daha ekmeğe zam geldi
Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltında Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltında
Devlet memurlarının 2025 yılı yemek bedelleri belli oldu Devlet memurlarının 2025 yılı yemek bedelleri belli oldu
50 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi 50 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi