50 Cent'in konseri sıcak havaya takıldı: Şok haber

Müzik dünyasının ünlü isimlerinden 50 Cent'in Phoenix'te vermesi planlanan konseri, beklenmedik bir sebep yüzünden ertelendi. Rap müziğin önde gelen ismi 50 Cent, sıcak hava nedeniyle gerçekleştireceği konserini iptal etmek zorunda kaldı. İşte detaylar:

FİNAL LAP TURNESİ VE PHOENİX KONSERİ

48 yaşındaki rapçi 50 Cent, 'Final Lap' adını taşıyan turnesi kapsamında ABD'nin farklı şehirlerinde konserler vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Phoenix şehrinde hayranlarıyla buluşmayı planlayan sanatçı, beklenmedik bir engelle karşılaştı.

SICAK HAVA ENGEL OLDU

Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde gerçekleştirilecek olan 50 Cent konseri, sıcak hava nedeniyle maalesef ertelendi. Ünlü rapçi, buna ilişkin açıklamayı kendi Instagram hesabından yaptı.

50 CENT'TEN AÇIKLAMA: "GERİ ÖDEME ALMAK İSTEYENLER LÜTFEN..."

Sıcak havanın etkisiyle konserin ertelendiğini duyuran 50 Cent, "Aşırı sıcak nedeniyle yarın Phoenix'teki konser ertelendi. Geri ödeme almak isteyenler lütfen bilet satın alma noktalarına gitsin. Yakında Arizona'ya döneceğim. 116 derece herkes için tehlikeli" ifadelerini kullandı. Sanatçının bu açıklaması, konserin ertelenme sebebini ve katılımcılara nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini net bir şekilde aktarıyor.

GÜVENLİK HER ŞEYDEN ÖNCE

50 Cent'in bu kararı, sanatçının ve dinleyicilerin güvenliği açısından oldukça anlamlı. Sıcak hava koşulları, etkinliğe katılacak olanların sağlığını riske atabilir ve bu durumun önüne geçmek için konserin ertelenmesi doğru bir adım olarak görünüyor.

SANATÇININ SEVENLERİ NE YAPMALI?

Konserin ertelenmesiyle hayal kırıklığı yaşayan 50 Cent hayranları, geri ödeme alma sürecini takip etmelidir. Biletlerini satın aldıkları noktalara başvurarak, geri ödeme prosedürü hakkında bilgi alabilirler. 50 Cent'in yakın zamanda Phoenix'e döneceğini belirtmesi, sevenlerini gelecekteki bir etkinlik için umutlandırabilir.