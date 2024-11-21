50 milyon liralık kaçak altın operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yolla sokulmak istenen piyasa değeri 50 milyon lira olan 16 kilogram altın ele geçirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
50 milyon liralık kaçak altın operasyonu
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Operasyon kapsamında, iki güvenlik görevlisi suçüstü yakalanırken, altınların uçaktan inen şüpheliden alınarak havalimanı dışındaki kuryelere teslim edilme süreci güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, güvenlik görevlilerinin şüpheliyle buluşup tuvalette altınları teslim aldığı anlar kaydedildi.

Eş Zamanlı Operasyonla 5 Kişi Daha Tutuklandı

Polis, güvenlik görevlilerinin ifadeleri doğrultusunda uzun süre fiziki takip gerçekleştirdi. Şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişi için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, iki güvenlik görevlisinin yanı sıra 5 kişi daha yakalanarak mahkemeye sevk edildi. Tüm şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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