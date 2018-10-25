'Yargı kararlarını etkileyecek açıklamalar suçtur'
'Yargı kararlarını etkileyecek açıklamalar suçtur'
Eğitim-İş'ten MEB'e suç duyurusu hazırlığı
Eğitim-İş'ten MEB'e suç duyurusu hazırlığı
Şam'dan Ankara'ya dostluk mesajı
Şam'dan Ankara'ya dostluk mesajı
Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

50'si kadın 500 komiser yardımcısı adayı alınacak

Emniyet mensupları arasından, 50'si kadın 500 komiser yardımcısı adayı alınacak.

50'si kadın 500 komiser yardımcısı adayı alınacak

Emniyet mensupları arasından 50'si kadın 500 komiser yardımcısı adayı alınacak.

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2018 yılı 5. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için emniyet mensubu adaylar arasından 50 kadın, 450 erkek olmak üzere 500 komiser yardımcısı alımı yapılacak.

Meslekte fiilen 2 yılı dolduran ve 45 yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları başvuruda bulunabilecek.

Ön başvurular, 26 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak.

Sınav tarihi ve yerlerine ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.

Adaylar, sınav başvuru ücreti olarak 200 lirayı ilgili bankaya yatıracak.

Adaylarda aranan diğer şartlara Akademi'nin "www.pa.edu.tr" resmi internet sitesinden ulaşılabilir.


Kaynak: AA
Etiketler; #paem #Polis akademisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.