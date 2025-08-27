500 yıllık mirasa darbe! Süleymaniye Camii’nden tarihi taşlar çalındı

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii’nde bazı taş süslemelerin çalındığı belirlendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, zarar gören bölümlerin restorasyon çalışmalarıyla onarılacağını açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
500 yıllık mirasa darbe! Süleymaniye Camii’nden tarihi taşlar çalındı
Yayınlanma: Güncellenme:

Camideki pencere önlerindeki mozaik taş süslemeler, anahtarla sökülerek çalındı. Güvenlik kameralarına ve görevli personelin varlığına rağmen eserlerin kaybolma şekli gizemini koruyor.

Mimar Sinan’ın İstanbul’a kazandırdığı en önemli yapılar arasında yer alan Süleymaniye Camii, yaklaşık 500 yıldır ayakta bulunuyor. Ancak son dönemde yaşanan bu vandalizm olayı, tarihi yapının pencere nişlerindeki doğal taş süslemelere ciddi zarar verdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, tahrip edilen bölümlerin uzman ekipler tarafından restore edileceğini duyurdu.

27 Ağustos döviz kuru: Dolar ve Euro kaç TL? Güncel rakamlar27 Ağustos döviz kuru: Dolar ve Euro kaç TL? Güncel rakamlarEkonomi
Eylem Tok hakkında yeni karar: İade edilmeyecek mi?Eylem Tok hakkında yeni karar: İade edilmeyecek mi?Gündem
Süleymaniye mimar sinan
Günün Manşetleri
Resmî Gazete’de yayımlandı
Süleymaniye Camii’nden tarihi taşlar çalındı
750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Meteoroloji’den kritik uyarı
Hastanede haksız kazanç davasında iddianame kabul edildi
İşte Atatürk'ün zafer getiren taktikleri
Gazetecilerin öldürülmesini sevinçle karşıladı
“Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir pazarlık yok, hiçbir talep yok”
FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibinin davası sürüyor
Alevi derneklerinden cemevi başkanlığı önünde protesto
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik uyarı Meteoroloji’den kritik uyarı
Benzine zam! 27 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları Benzine zam! 27 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları
27 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek altın ne kadar? 27 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek altın ne kadar?
Deprem mi oldu? İşte 27 Ağustos 2025 son depremler listesi Deprem mi oldu? İşte 27 Ağustos 2025 son depremler listesi
Bir ilde daha ekmeğe zam Bir ilde daha ekmeğe zam