500 yıllık mirasa darbe! Süleymaniye Camii’nden tarihi taşlar çalındı

Camideki pencere önlerindeki mozaik taş süslemeler, anahtarla sökülerek çalındı. Güvenlik kameralarına ve görevli personelin varlığına rağmen eserlerin kaybolma şekli gizemini koruyor.

Mimar Sinan’ın İstanbul’a kazandırdığı en önemli yapılar arasında yer alan Süleymaniye Camii, yaklaşık 500 yıldır ayakta bulunuyor. Ancak son dönemde yaşanan bu vandalizm olayı, tarihi yapının pencere nişlerindeki doğal taş süslemelere ciddi zarar verdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, tahrip edilen bölümlerin uzman ekipler tarafından restore edileceğini duyurdu.