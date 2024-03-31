51 DAEŞ şüphelisi yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde yürütülen 'Bozdoğan-18' operasyonları sonucunda 51 DAEŞ şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

51 DAEŞ şüphelisi yakalandı!
Editör: Yağmur Biçen

4 günden bu yana sürdürülen operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığı, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğu bilgisini veren Yerlikaya, şunları söyledi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# operasyon # Ali Yerlikaya # daeş
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