51 kişiye mezar olmuştu... Furkan Apartmanı davasında yeni gelişme

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Furkan Apartmanı davasının 4’üncü duruşması bugün yapıldı.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö., Bülent B., Nejdet A., Mehmet A., Oktay A., Ömer Ş. ve Coşkun Ş. katıldı. Tutuklu sanık Hasan Hüseyin S. ve ev hapsinde bulunan Yılmaz Şahin Y. ise duruşmaya SEGBİS sistemi üzerinden bağlandı. Salonda taraf avukatları ve hayatını kaybedenlerin yakınları da hazır bulundu.

Savunmaları alınan tutuksuz sanıklar suçlamaları reddederek beraatlerini istedi. Tutuklu sanık Hasan Hüseyin S. de önceki savunmalarını tekrar ederek beraat talebinde bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık; sanıklar Hasan S., Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö., Necdet A. ve Coşkun Ş. hakkında "bilinçli taksirle öldürme" suçundan ceza talep etti. Mehmet A., Oktay A. ve kamu görevlisi Bülent B. hakkında ise "taksirle öldürme" suçundan cezalandırma istendi.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamını değerlendirerek tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, savcılık mütalaasını detaylı incelemek ve eksik hususları gidermek üzere duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KOLON KESME İDDİASI DOSYAYI DEĞİŞTİRDİ

Dava sürecinde daha önce Nizip Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası vermişti. Aynı kararda sanıklar Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı çıkmıştı.

Ancak Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ve tarafların itirazı üzerine dosyayı yeniden inceledi. İstinaf incelemesi sonucunda, beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve kardeşi Eyüp Ö. hakkında "kolon kesilmesi" iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı tespit edildi. Daire, bu yeni gelişme nedeniyle olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Dosyaların birleştirilmesi ve sanıkların birlikte yargılanması gerektiğine vurgu yapan üst mahkeme, yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozma kararında şu ifadelere yer verildi: "Tüm dosyaların birleştirilmesine karar verilerek, tüm delillerin birlikte tartışılması hakkaniyetli bir yargılama için gerekli olmakla birlikte yerel mahkemece verilen hükmün bozulmasına karar verilmiştir"