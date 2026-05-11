51 şehirde sağanak alarmı! Meteoroloji’den salı günü için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 12 Mayıs 2026 Salı günü Türkiye genelinde geniş çaplı bir yağış sistemi etkili olacak. Tam 51 ilde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, özellikle sabah saatlerinden itibaren günlük yaşamı ve ulaşımı etkileyebilir.

🗺️ BÖLGE BÖLGE YAĞIŞ BEKLENEN ŞEHİRLER

Yağışın etki alanı Marmara'dan Doğu Anadolu'nun en uç noktasına kadar uzanıyor. İşte bölgelere göre o şehirler:

Marmara ve Batı Karadeniz Hattı

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ,

Yalova, Bursa, Kocaeli, 

Sakarya, Bilecik.

Düzce, Zonguldak,

Bartın, Karabük, Bolu, Kastamonu

İç Anadolu ve Çevresi

Ankara, Eskişehir,

Çankırı, Kırıkkale,

Kırşehir, Yozgat,

Nevşehir, Kayseri,

Niğde, Sivas.
Kütahya (Ege geçişi).

Orta ve Doğu Karadeniz

Sinop,

Samsun, Amasya,

Çorum,

Tokat,

Gümüşhane,

Bayburt,

Artvin.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu

Erzincan,

Erzurum,

Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı.

Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari.

Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak.

⚠️ KRİTİK UYARILAR

Meteoroloji uzmanları, mevsim geçişi nedeniyle görülecek bu yağışların yer yer kuvvetli olabileceğine dikkat çekerek şu konularda uyarıda bulundu:

Ani Sel ve Su Baskını: Özellikle drenaj sistemlerinin yetersiz olduğu bölgelerde dikkatli olunmalı.
Ulaşımda Aksamalar: Yağış anında görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kayganlaşması nedeniyle sürücüler takip mesafesini korumalı.
Yıldırım Riski: Gök gürültülü sağanak beklenen yerlerde açık alanlarda bulunulmamalı.

