51 yaşındaki kadın yangında can verdi

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde acı bir olay yaşandı. 51 yaşındaki Yeter T, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
51 yaşındaki kadın yangında can verdi
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Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi’nde Mehmet T’ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri, evde 51 yaşındaki Yeter T'nin cansız bedenini buldu.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yeter T’nin cenazesi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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