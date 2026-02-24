51 yıl sonra Marmara Denizi'nde bulundu: THY'nin kayıp Bursa uçağından yeni parçalar

30 Ocak 1975'te Marmara Denizi'ne düşerek 42 kişiye mezar olan Türk Hava Yolları'na ait "Bursa" uçağının enkazını arama çalışmalarında 5'inci dalış gerçekleştirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
51 yıl sonra Marmara Denizi'nde bulundu: THY'nin kayıp Bursa uçağından yeni parçalar
Yayınlanma: Güncellenme:

Türk Hava Yolları'na (THY) ait, 30 Ocak 1975 tarihinde Marmara Denizi'ne düşen F-28 tipi "Bursa" isimli yolcu uçağının enkazına yönelik arama faaliyetleri gönüllüler tarafından yeniden başlatıldı.

O dönemdeki teknik imkanların yetersizliği sebebiyle uçağa ulaşılamamış, deniz tabanındaki enkaz bütünlüğü sağlanamadığı için de çalışmalar sınırlı ölçekte kalmıştı. 42 kişinin hayatını kaybettiği kazanın üzerinden geçen 51 yılın ardından bölge, yeni arama faaliyetleri kapsamında tekrar taranmaya başlandı.

51 yıl sonra Marmara Denizi'nde bulundu: THY'nin kayıp Bursa uçağından yeni parçalar - Resim : 1

BÜYÜKÇEKMECE VE AMBARLI AÇIKLARINDA 7 SAATLİK TARAMA

Sosyal medya üzerinden yürüttüğü çalışmalarla bilinen Nedim Kuru ve ekibi, arama faaliyetleri çerçevesinde Büyükçekmece ile Ambarlı açıklarında 5'inci dalışlarını gerçekleştirdi. Su altı görüntüleme robotu ve sonar cihazlarının kullanıldığı, yaklaşık 7 saat süren detaylı taramada uçağın gövdesine ait olduğu değerlendirilen yeni metal parçalar bulundu. Deniz tabanında tespit edilen alüminyum nitelikli bu parçalar su altından çekilen görüntülerle kayıt altına alındı.

Yürütülen arama faaliyetleri hakkında bilgi veren Nedim Kuru, enkaz sahasının detaylı bir biçimde incelendiğini ve su altından elde edilen görüntülerin teknik analiz sürecine alınacağını ifade etti.

51 yıl sonra Marmara Denizi'nde bulundu: THY'nin kayıp Bursa uçağından yeni parçalar - Resim : 2

İSTANBUL VALİLİĞİNE ANIT MEZAR BAŞVURUSU

Öte yandan, kazanın anısını yaşatmak için resmi adımlar da atıldı. Nedim Kuru tarafından, kazada hayatını kaybedenlerin anısına deniz içerisinde sembolik bir anıt alanı oluşturulması amacıyla İstanbul Valiliğine resmi müracaatta bulunulduğu öğrenildi.

51 yıl sonra Marmara Denizi'nde bulundu: THY'nin kayıp Bursa uçağından yeni parçalar - Resim : 3

Fırtınalı havada denize girmişti: Güvenlik görevlisinden acı haber geldiFırtınalı havada denize girmişti: Güvenlik görevlisinden acı haber geldiYurt
TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ettiTBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ettiSiyaset

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

marmara denizi türk hava yolları bursa
Günün Manşetleri
İstanbul'un iki havalimanı demiryolu ile birbirine bağlanıyor
MİT ve emniyetten ortak operasyon
İçişleri Bakanlığı 10 günlük bilançoyu açıkladı
Sosyal medyadan propaganda yapan 11 şüpheli yakalandı
10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Ocak ayı kartlı ödeme istatistikleri belli oldu
Şırnak'ta dev jandarma operasyonu
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul merkezli "şike ve bahis" operasyonu
Bilgi sızdıran 14 şüpheli tutuklandı
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hangi banka ne kadar veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... Hangi banka ne kadar veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi...
Emekli bayram ikramiyesinde 3 formül: İşte kulislerde konuşulan rakamlar Emekli bayram ikramiyesinde 3 formül: İşte kulislerde konuşulan rakamlar
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?