51 yıl sonra Marmara Denizi'nde bulundu: THY'nin kayıp Bursa uçağından yeni parçalar

Türk Hava Yolları'na (THY) ait, 30 Ocak 1975 tarihinde Marmara Denizi'ne düşen F-28 tipi "Bursa" isimli yolcu uçağının enkazına yönelik arama faaliyetleri gönüllüler tarafından yeniden başlatıldı.

O dönemdeki teknik imkanların yetersizliği sebebiyle uçağa ulaşılamamış, deniz tabanındaki enkaz bütünlüğü sağlanamadığı için de çalışmalar sınırlı ölçekte kalmıştı. 42 kişinin hayatını kaybettiği kazanın üzerinden geçen 51 yılın ardından bölge, yeni arama faaliyetleri kapsamında tekrar taranmaya başlandı.

BÜYÜKÇEKMECE VE AMBARLI AÇIKLARINDA 7 SAATLİK TARAMA

Sosyal medya üzerinden yürüttüğü çalışmalarla bilinen Nedim Kuru ve ekibi, arama faaliyetleri çerçevesinde Büyükçekmece ile Ambarlı açıklarında 5'inci dalışlarını gerçekleştirdi. Su altı görüntüleme robotu ve sonar cihazlarının kullanıldığı, yaklaşık 7 saat süren detaylı taramada uçağın gövdesine ait olduğu değerlendirilen yeni metal parçalar bulundu. Deniz tabanında tespit edilen alüminyum nitelikli bu parçalar su altından çekilen görüntülerle kayıt altına alındı.

Yürütülen arama faaliyetleri hakkında bilgi veren Nedim Kuru, enkaz sahasının detaylı bir biçimde incelendiğini ve su altından elde edilen görüntülerin teknik analiz sürecine alınacağını ifade etti.

İSTANBUL VALİLİĞİNE ANIT MEZAR BAŞVURUSU

Öte yandan, kazanın anısını yaşatmak için resmi adımlar da atıldı. Nedim Kuru tarafından, kazada hayatını kaybedenlerin anısına deniz içerisinde sembolik bir anıt alanı oluşturulması amacıyla İstanbul Valiliğine resmi müracaatta bulunulduğu öğrenildi.