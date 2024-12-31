55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Düzce'de üzücü bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Hamidiye Mahallesi 1224. Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 55 yaşındaki Ömer Aktepe'den haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Ömer Aktepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ömer Aktepe'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.