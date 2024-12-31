55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Düzce'de acı bir olay yaşandı. Hamidiye Mahallesi'nde yalnız yaşayan 55 yaşındaki Ömer Aktepe, evinde ölü bulundu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Yayınlanma:

Düzce'de üzücü bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Hamidiye Mahallesi 1224. Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 55 yaşındaki Ömer Aktepe'den haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Resim : 1

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Ömer Aktepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ömer Aktepe'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bankalar hesap bakım ücreti almaya başladı! 790 TL'ye kadar çıkıyorBankalar hesap bakım ücreti almaya başladı! 790 TL'ye kadar çıkıyorEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

düzce
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Bakan Kurum'dan deprem konutlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan, Bahçeli ve Özel ile görüştü
Eski eşinin üzerine benzin döküp yaktı
"İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi"
MSB’den yılın son günü operasyon
"Zorluklardan güneş üretmeye çağırıyoruz"
Sözde sorumlu artık etkisiz
57 ilde 536 şüpheli yakalandı
Çalışanların günlük yemek ve ulaşım bedeli belli oldu
Çok Okunanlar
Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri
O illere hızlı tren gelecek: Bakanlık açıkladı O illere hızlı tren gelecek: Bakanlık açıkladı
Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama! Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama!
Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı! Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı!