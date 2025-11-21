56 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı: Gaziantep’te Valiliği son durumu açıkladı

Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi'nde çok sayıda kişinin mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastanelere sevk edilmesinin ardından Gaziantep Valiliği detaylı açıklama yaptı. 56 kişinin durumuyla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

56 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı: Gaziantep'te Valiliği son durumu açıkladı
Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde yabancı uyruklu 56 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 48 kişi ayakta tedavi edilirken, 8 kişi de tedbir amaçlı müşahede altına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Oğuzeli ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ndeki bazı yabancı uyruklu kişilerde dün kusma ve ishal şikayetlerinin görüldüğü belirtildi.

Geri Gönderme Merkezi'nin sağlık birimi tarafından inceleme yapıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

56 KİŞİ HASTANELERE SEVK EDİLMİŞTİR

"Derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmiştir. Ambulans ekipleri hızla merkeze intikal etmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 56 kişi hastanelere sevk edilmiştir.

Tedavileri tamamlanan 48 kişi aynı gün içinde ayakta tedavi edilmiş, sağlık durumlarında bir olumsuzluk olmaması sebebiyle Geri Gönderme Merkezi'ne dönüş yapmıştır.

TEHLİKELİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

Diğer kişilerin sağlık durumlarında da tehlikeli bir durum söz konusu olmamakla birlikte tedbiren müşahede altında tutulmaktadır. Süreç, Valiliğimiz ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir. Konuya ilişkin inceleme başlatılmıştır."

