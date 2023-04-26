57. Alay Çanakkale'de anıldı
Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'nci yılı etkinlikleri kapsamında "57. Alay Temsili Devir Teslim Töreni" yapıldı.Törende konuşan 2. Kolordu Komutanlığından Piyada Kurmay Yarbay Mustafa Fatih Karabulut, "Mehmetçik dün olduğu gibi bugün de vatan toprağı için canını vermeye hazırdır" dedi.
Destanlaşan 57. Alay Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılında Conkbayırı'nda anıldı.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda tören yapıldı. Conkbayırı Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Törenin sonunda 57. Alay'ın temsili sancağının devir teslim töreni yapıldı. Sancak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi temsilcisi gençler tarafından Ege Üniversitesi öğrencilerine teslim edildi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi