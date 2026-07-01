59 yaşındaki kadını öldürüp altınlarını çalmıştı: Gaziantep'teki cinayetin faili apartman görevlisi çıktı!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 59 yaşındaki Saniye Yaşar'ın silahla vurularak öldürülmesi ve evindeki altınların çalınması olayının faili yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
59 yaşındaki kadını öldürüp altınlarını çalmıştı: Gaziantep'teki cinayetin faili apartman görevlisi çıktı!
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evinde ölü bulunan Saniye Yaşar'ın katilini bulmak ve çalınan altınların akıbetini belirlemek amacıyla başlattığı titiz çalışmaları tamamladı. Günler süren detaylı inceleme ve takiplerin ardından polis ekipleri, hırsızlık ve cinayet şüphelisi olarak Ö.M. ismine ulaştı.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ö.M.'nin, maktul Saniye Yaşar'ın yaşadığı apartmanda görevli olarak çalıştığı tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Ö.M., mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Makamlar, olayla ilgili adli soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtiyor.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu olay, 17 Haziran tarihinde İslahiye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana gelmişti. Saniye Yaşar'ın dairesinden şüpheli sesler geldiğini duyan komşuları ve çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Gelen ihbar üzerine adrese ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, 59 yaşındaki kadını silahla vurulmuş halde kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, burada doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

​Gaziantep cinayet hırsızlık
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