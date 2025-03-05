6 aylık cenin bulunmuştu: Kan donduran olayda yeni gelişme!

İstanbul’un Güngören ilçesinde, Güneştepe Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde şok edici bir olay meydana geldi. Oyun oynayan çocuklar, sokakta bulunan boş bir arsada taşların arasına gizlenmiş bir cenin buldu. 6 aylık hamile bir kadının, bebeğini düşük yaptıktan sonra cenini terk ettiği ortaya çıktı. Olay, çocukların cenini bulmasıyla açığa çıktı ve kısa süre içinde polisi alarma geçirdi.

ANNE VE BABANIN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, arsa üzerinde bulunan ceninin kimlik tespiti için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, ceninin 6 aylık olduğu ve bir hafta önce düşük yaparak cenini araziye bırakan kadının P.N.D. olduğu belirlendi. Olayın ardından P.N.D. ve bebeğin babası olduğu tespit edilen H.A., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler, cinayet şüphesiyle başlattıkları soruşturmayı derinleştirirken, olayın ayrıntıları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

Olayın ardından yapılan ilk soruşturmanın ardından, anne P.N.D. ve baba H.A. Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, P.N.D. hakkında “çocuk düşürme” suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, H.A. isimli babanın savcılıktan serbest bırakıldığı bildirildi.