6 aylık cenin bulunmuştu: Kan donduran olayda yeni gelişme!

İstanbul Güngören’de 6 aylık hamileyken ilaç içip bebeğini düşüren anne, cenini boş bir arsaya atan korkunç olayı takiben adli kontrolle serbest bırakıldı. Bebeğin babası ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
6 aylık cenin bulunmuştu: Kan donduran olayda yeni gelişme!
Yayınlanma:

İstanbul’un Güngören ilçesinde, Güneştepe Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde şok edici bir olay meydana geldi. Oyun oynayan çocuklar, sokakta bulunan boş bir arsada taşların arasına gizlenmiş bir cenin buldu. 6 aylık hamile bir kadının, bebeğini düşük yaptıktan sonra cenini terk ettiği ortaya çıktı. Olay, çocukların cenini bulmasıyla açığa çıktı ve kısa süre içinde polisi alarma geçirdi.

ANNE VE BABANIN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, arsa üzerinde bulunan ceninin kimlik tespiti için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, ceninin 6 aylık olduğu ve bir hafta önce düşük yaparak cenini araziye bırakan kadının P.N.D. olduğu belirlendi. Olayın ardından P.N.D. ve bebeğin babası olduğu tespit edilen H.A., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler, cinayet şüphesiyle başlattıkları soruşturmayı derinleştirirken, olayın ayrıntıları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

Olayın ardından yapılan ilk soruşturmanın ardından, anne P.N.D. ve baba H.A. Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, P.N.D. hakkında “çocuk düşürme” suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, H.A. isimli babanın savcılıktan serbest bırakıldığı bildirildi.

Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Feyenoord - Inter maçı canlı izleFeyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Feyenoord - Inter maçı canlı izleSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günün Manşetleri
Dezenformasyon Merkezi Çayırhan'la ilgili gerçekleri çarpıttı!
PKK’nın feshi İsrail için tehdit
Çin, ABD’ye sert yanıt verdi
Euro/TL tarih yazdı
Meclis’te ‘Terörsüz Türkiye’ gündemi
İşçiler mücadeleye devam ediyor
DEAŞ’a darbe
Askeri yasak bölgede operasyon!
Belediye Başkanı deprem için uyardı
Çayırhan madencileri ikinci iftarı mücadeleyle açtı
Çok Okunanlar
Uygur Bilig Yurdu hakkında CHP’den Meclis’te soru önergesi Uygur Bilig Yurdu hakkında CHP’den Meclis’te soru önergesi
İslam Memiş'ten 'Karanlık Tünel' uyarısı: 2025 çok zor olacak İslam Memiş'ten 'Karanlık Tünel' uyarısı: 2025 çok zor olacak
Prof. Dr. Sözbilir’den kritik uyarı: "Fay kırıldı!" Prof. Dr. Sözbilir’den kritik uyarı: "Fay kırıldı!"
Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek, gram ve ons altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek, gram ve ons altın bugün ne kadar?
UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu