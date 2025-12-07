6 ayrı suç kaydı varmış: Zeytinburnu’nda taksici Erhan Çiftçi’yi öldüren zanlı yakalandı
Zeytinburnu’nda taksici Erhan Çiftçi’yi bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Serkan B., polis tarafından cinayet bıçağıyla birlikte yakalandı. Şüphelinin 6 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
Zeytinburnu'nda taksici Erhan Çiftçi’yi bıçaklayarak öldüren zanlı Serkan B. polis ekiplerince yakalandı.
İşten çıkıp evinin önüne geldiği sırada bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Erhan Çiftçi’nin ölümü üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede şüpheli Serkan B.’ye ulaşan ekipler, zanlıyı cinayette kullandığı bıçakla birlikte yakaladı.
Serkan B.’nin 6 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Taksici Erhan Çiftçi’nin bugün Zeytinburnu’nda son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı