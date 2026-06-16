6 gündür aranan genç çobandan acı haber! Cansız bedeni kilometrelerce uzakta bulundu

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda kaybolan 17 yaşındaki çoban Okan Koç'u arama çalışmaları bugün sonuçlandı. 100'den fazla personelin katılımıyla sürdürülen arama faaliyetleri neticesinde, genç çobanın cansız bedeni Aras Nehri'nin sularında bulundu. Gencin bedeni, kaybolduğu değerlendirilen bölgeden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta tespit edildi.

Okan Koç'un bulunması amacıyla yürütülen operasyonda AFAD, jandarma ekipleri ve dalgıçlar koordineli bir şekilde görev aldı. Ekipler, Aras Nehri ve çevresini botlarla detaylı bir şekilde tararken, kıyı şeridi ve arazi dürbünlerle kontrol edildi. Kars İl Jandarma Komutanlığından bölgeye sevk edilen 25 personelin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları, sahada toplam 100'ü aşkın görevlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Gelişmelerin ardından Erzurum Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 10 Haziran günü saat 15.30 sularında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarın hemen ardından ilgili tüm kurumların hızla bölgeye yönlendirildiği belirtildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kayıp vatandaşımızın bulunabilmesi amacıyla olayın meydana geldiği ilk andan itibaren nehir yatağı, su altı bölgeleri ve akarsu güzergahı boyunca geniş bir alanda yoğun arama çalışmaları yürütülmüş tüm kurum ve kuruluşların koordineli çalışmalarıyla faaliyetler gece gündüz aralıksız şekilde sürdürülmüştür. Altı gün süren arama ve kurtarma faaliyetleri neticesinde, vatandaşımızın cansız bedenine 16 Haziran günü saat 08.00 sıralarında ulaşılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikata başlanmış olup, kayıp vatandaşımızın bulunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, ilgili tüm kurum ve kuruluşların özverili, koordineli ve titiz çalışmaları neticesinde tamamlanmıştır."

NE OLMUŞTU?

10 Haziran tarihinde Pirali Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatmaya çıkan Okan Koç'tan bir daha haber alınamaması üzerine, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmişti. Yapılan kayıp ihbarının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, zaman kaybetmeden geniş çaplı bir arama çalışması başlatmıştı. Cenazenin bulunmasıyla birlikte arama çalışmaları sonlanırken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için başlatılan adli ve idari tahkikat süreci devam ediyor.