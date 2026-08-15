6 gündür her yerde aranıyordu: Dağlık alanda ölü bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde günlerdir haber alınamayan 45 yaşındaki göç idaresi personeli Hüseyin Bolat'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
6 gündür her yerde aranıyordu: Dağlık alanda ölü bulundu
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde göç idaresinde görev yapan 45 yaşındaki Hüseyin Bolat, 8 Ağustos tarihinde kayboldu. Kendisinden bir daha haber alamayan ve durumdan endişe duyan yakınları, konuyu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan kayıp ihbarının hemen ardından güvenlik güçleri tarafından Bolat'ı bulmak amacıyla ilçe genelinde arama çalışması başlatıldı.

GECE SAATLERİNDE HAREKETSİZ BİR ŞAHIS BULUNDU

Ekiplerin kayıp şahsı arama faaliyetleri sürerken, gece saatlerinde İslahiye ilçesine bağlı kırsal Altınüzüm Mahallesi yakınlarındaki dağlık arazide hareketsiz yatan bir kişi olduğuna dair yeni bir ihbar alındı. Bu gelişme üzerine ilgili birimler hızla olay yerine intikal etti.

Dağlık alana ulaşan ekiplerin yaptığı kontrollerde, yerde yatan kişinin 6 gündür aranan Hüseyin Bolat olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP'TA ÇÖZÜLECEK

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede gerekli yasal işlemler ve incelemeler yapıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Hüseyin Bolat'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Meydana gelen ölümle ilgili yetkili makamlarca geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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