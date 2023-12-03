6 İlde Telefonla Dolandırıcılık Operasyonu! 44 Zanlı Yakalandı

Hatay merkezli 6 ilde, telefonla dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 44 şüpheli operasyonlarda gözaltına alındı.

6 İlde Telefonla Dolandırıcılık Operasyonu! 44 Zanlı Yakalandı
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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesind, telefonla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde 74 şüphelinin kimliği, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibiyle tespit edildi.

Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 44 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların çağrı merkezi olarak kullandığı, İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki ofiste yapılan aramada, 5 bilgisayar, 6 cep telefonu, tablet, kayıt cihazı, para sayma makinesi ve flaş bellek ile telefon görüşmelerinde kullanılan metinler ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan 30 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# dolandırıcılık # operasyon
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