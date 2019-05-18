Diyarbakır merkezli tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı

Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 26 zanlıdan 15'i tutuklandı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yoluyla haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 15'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yoluyla haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yaklaşık 4 aydır sürdürülen çalışmalar sonucu Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Batman, Adana ve Konya'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.



Operasyonda, belgede sahtecilik ve POS cihazı kullanarak tefecilik yaptıkları gerekçesiyle, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.



İncelemede, tefecilik nedeniyle 80 kişinin mağdur olduğu, bazı mağdurlar adına kimlik bilgileri kullanılarak şirketler kurulduğu, yaklaşık 9 ayda 280 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlenmişti.