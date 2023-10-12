6. Malatya Tanıtım Günleri Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı. 15 Ekim Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Malatya'nın meşhur kayısısı, tescilli köpük pestili, alıçı, tarhanası, ve et kavurması... Birbirinden lezzetli doğal ürünler tezgahlarda yerini aldı.



Malatya Konfederasyonu tarafından düzenlenen tanıtım günlerinde şifa deposu el yapımı tarhananın nasıl yapıldığı anlatıldı, tadımlar gerçekleştirildi.



Kadın kooperatiflerinin el emeği göz nuru birbirinden lezzetli ürünler ziyaretçilerini bekliyor.



Malatya'nın tarihi, kültürü başta olmak üzere doğal güzellikleri, yöresel yemekleri ve birçok ürünü 15 Ekim'e kadar Yenikapı Etkinlik alanında vatandaşlara sunulacak.



