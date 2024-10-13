6 milyon sürücü için ceza yolda: Son tarih belli oldu

Eski tip sürücü belgesi kullanan 6 milyon 264 bin kişinin cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için yıl sonuna kadar sürücü belgesini değiştirmesi gerekiyor. 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetini yenileyecekler indirimli fiyattan yararlanabilecek. Eski tip sürücü belgesi kullananlar için kritik süreç başladı.

CEZA UYGULANACAK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kişiselleştirme Şube Müdürü Kemal Kalkan, nüfus müdürlüklerine bugüne kadar 27 milyon 803 bin kişinin yeni tip sürücü belgesi için başvurduğunu söyledi.

Yıl sonuna dek vatandaşların 15 liraya sürücü belgelerini yenileyebileceklerini bildiren Kalkan,

"Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için ödenecek bedel 15 lira olarak düzenlendi. Ancak sürücü belgelerinin 31 Aralık 2024'e kadar yenilenmemesi halinde 2025 yılında indirimli tutardan vatandaş faydalanamayacak. Ayrıca vatandaşlar eski tip sürücü belgeleri ile araç kullanamayacak. Eski tip sürücü belgesi geçersiz duruma geleceğinden, vatandaşlarımız bu sürücü belgeleri ile araç kullandığında Karayolları Trafik Kanunu'nda düzenlenen cezai müeyyideler ile karşı karşıya kalacaklar." dedi.

ESKİ TİP EHLİYETİ OLANLARA UYARI

Vatandaşların sağlık raporu alarak randevularına gelmesi gerektiğini ifade eden Kalkan, yıl sonunda olabilecek yoğunluk dolayısıyla bir an önce belgelerin yenilenmesini tavsiye etti.

Eski tip sürücü belgelerini 31 Aralık 2024'e kadar yenileyenler, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı olmak üzere toplamda 15 lira ödeyerek yeni tip sürücü belgelerine sahip olabiliyor.

Belirtilen süre içerisinde yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek ve bu tarihten sonra başvuru yapanlar bu bedelle ehliyet yenileme imkanından faydalanamayacak. 2025 yılı için bedeller Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar, Alo 199 çağrı merkezi, mobil uygulama veya randevu.nvi.gov.tr üzerinden randevu alarak gerekli evraklarla birlikte nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunabiliyor. Başvurular tamamlandıktan sonra sürücü belgeleri PTT aracılığıyla başvuru sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor.

Sürücü belgesi başvuru sürecinde, kişiler geçici sürücü belgesi ile araç kullanabiliyor.

Yetkililer, başvuru sürecinde herhangi bir ücret talep edilmediğini ve sahte sitelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.