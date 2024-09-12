6 şehirde "para aklama" operasyonu! Onlarca şüpheli gözaltına alındı

Kütahya merkezli 6 şehirde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraları kripto varlıklar üzerinden aklayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Belirli adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
6 şehirde "para aklama" operasyonu! Onlarca şüpheli gözaltına alındı
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Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraları örgütlü olarak kripto varlıklar üzerinden aklayanlara yönelik soruşturma düzenlendi.

Soruşturma kapsamında Kütahya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu şüphelilere yönelik 8 ay boyunca çalışma yürüttü.

Banka hesapları takibe alınan şüphelilerin, yasal gelirlerinin üstünde olan paraları banka hesapları üzerinden kripto para borsasına aktardıkları ve yaklaşık 1 milyar liralık işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi.

Ekipler tarafından Kütahya, Denizli, Eskişehir, Uşak, Ankara ve Muğla'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı yapılan baskınlarda yapılan aramalarda, başkalarına ait banka kartları, başkalarına ait bilgilerin olduğu not defteri, kaynağı belirsiz 120 bin lira para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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