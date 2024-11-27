6 şehirde PKK-KCK/PYD-YPG operasyonu! 7 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa merkezli 6 şehirde, terör örgütütleri PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda yakalanan 7 zanlı gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
6 şehirde PKK-KCK/PYD-YPG operasyonu! 7 zanlı gözaltına alındı
Yayınlanma:

Yurt içinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından ekipler harekete geçerek Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Batman, Adana ve Hatay'da önemli operasyonlar düzenledi.

Söz konusu şehirlerde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'un göbeğinde korkunç cinayet! Eşini öldürüp ihbarda bulunduİstanbul'un göbeğinde korkunç cinayet! Eşini öldürüp ihbarda bulunduYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

terör örgütü operasyon son dakika
Günün Manşetleri
Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi'nden Doğu Perinçek'e ziyaret
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
Çin Büyükelçisi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşecek
Erdoğan'dan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla ilgili açıklama
"Teğmenlerin yarın neler yapabileceklerini kim bilebilir?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkesle ilgili açıklama
Yılmaz Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan'la görüşme talebiyle ilgili açıklama
8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'den ateşkesle ilgili açıklama
MİT'ten PKK/KCK'ya ağır darbe
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı
Belediye Başkanı Aydoğdu İYİ Parti’den istifa etti Belediye Başkanı Aydoğdu İYİ Parti’den istifa etti
Erdoğan'dan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla ilgili açıklama Erdoğan'dan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla ilgili açıklama
MİT'ten PKK/KCK'ya ağır darbe MİT'ten PKK/KCK'ya ağır darbe
Çin Büyükelçisi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşecek Çin Büyükelçisi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşecek