6 şehirde PKK-KCK/PYD-YPG operasyonu! 7 zanlı gözaltına alındı
Şanlıurfa merkezli 6 şehirde, terör örgütütleri PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda yakalanan 7 zanlı gözaltına alındı.
Yurt içinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Son olarak, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı.
Çalışmaların ardından ekipler harekete geçerek Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Batman, Adana ve Hatay'da önemli operasyonlar düzenledi.
Söz konusu şehirlerde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı