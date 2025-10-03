6 Şubat depremi Hatay Uzun Çarşı’yı vurdu: Yeni yerinde esnaf müşteri bulamıyor

Hatay'da 6 Şubat depreminin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Tarihi Uzun Çarşı esnafı, yeni yerlerine taşındı. Ancak esnaf, işlerinin önceki döneme kıyasla ciddi oranda azaldığını söylüyor.



Uzun süredir beklemişleri, şimdi yeni yerlerine taşındılar. Hatay'da depremin izleri silinmeye çalışılıyor. Tarihi Uzun Çarşı 6 Şubat depremlerinde büyük hasar aldı. Çoğu işyeri yıkıldı. O dönem esnaf zor günler geçirdi. Asi nehri kenarında yeniden bir konteyner çarşı yapıldı. Yeni yerlerine taşındılar ancak müşteri kaybettiler.



Yeni yapılan Tarihi Uzun Çarşı eskisine göre daha modern, esnaf yıkıntılar arasından kurtuldu. Ancak bazı sorunlar çözüm bekliyor.



Esnaf eksikliklerin giderilmesini istiyor. Elektrik ve su kesintisi yaşanıyor. Asfalt yolun yapılması da talepler arasında.



Antakya'da depremden zarar gören binaların yıkımı sürüyor, alt yapıda sorunlar var. Yetkililer çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını söylüyor.