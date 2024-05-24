6 Şubat depremlerinde zarar görmüştü! Leylek yuva yaptığı için cami minaresinin onarımı ertelendi

6 Şubat depremlerinde tarihi Yesemek Mahallesi'ndeki caminin minaresinde bulunan alem yıkıldı. Yıkılan alemin onarımı, ilkbaharda gelen leyleklerden birinin alem yerine yuva yapması nedeniyle ertelendi. Bu sene yine aynı yere leyleğin yuva yapması, onarım çalışmalarının ertelenmesine neden oldu.

LEYLEK YUVA YAPTIĞI İÇİN ONARIM ERTELENDİ

Yesemek Camisi İmam Hatibi Ömer Güneş, gazetecilere, 6 Şubat depremlerinde camiye ait minarenin aleminin düştüğünü, bölgeye göç eden leyleklerden birinin buraya yuva yaptığını anlattı. Leyleğin belirli zamanlarda gidip tekrar buraya geldiğini söyleyen Güneş, bir defasında şiddetli rüzgardan yuvanın aşağıya düşüp dağıldığını ancak leyleğin aynı yere yılmadan tekrar yuvasını yaptığını aktardı.

Güneş, leyleğin varlığından hoşnut olduklarına dikkati çekerek, "Minareye yerleşen bu leyleği mahallemizde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi’nden dolayı 'Hitit leyleği" olarak adlandırdık. Şu anda mahallemizi sembolize etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yesemek Camisi Müezzini Celal Güneş de leyleğin bu yıl da aynı yere yuva yaptığını anımsatarak, "İlçe Müftülüğünce yıkılan minare aleminin yeniden yapılması için harekete geçilmişti aslında. Ancak alemin leylekler göç ettikten sonra yerleştirilmesi için talepte bulunduk. Bu da uygun görüldü." diye konuştu.