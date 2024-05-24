6 Şubat depremlerinde zarar görmüştü! Leylek yuva yaptığı için cami minaresinin onarımı ertelendi

6 Şubat depremlerinde minaresindeki alem yıkılan caminin onarımı, leyleklerin yuva yapması nedeniyle yine ertelendi.

6 Şubat depremlerinde zarar görmüştü! Leylek yuva yaptığı için cami minaresinin onarımı ertelendi
6 Şubat depremlerinde zarar görmüştü! Leylek yuva yaptığı için cami minaresinin onarımı ertelendi
Editör: Uğur Çam

6 Şubat depremlerinde tarihi Yesemek Mahallesi'ndeki caminin minaresinde bulunan alem yıkıldı. Yıkılan alemin onarımı, ilkbaharda gelen leyleklerden birinin alem yerine yuva yapması nedeniyle ertelendi. Bu sene yine aynı yere leyleğin yuva yapması, onarım çalışmalarının ertelenmesine neden oldu. 

6 Şubat depremlerinde zarar görmüştü! Leylek yuva yaptığı için cami minaresinin onarımı ertelendi - Resim : 1

LEYLEK YUVA YAPTIĞI İÇİN ONARIM ERTELENDİ

Yesemek Camisi İmam Hatibi Ömer Güneş, gazetecilere, 6 Şubat depremlerinde camiye ait minarenin aleminin düştüğünü, bölgeye göç eden leyleklerden birinin buraya yuva yaptığını anlattı. Leyleğin belirli zamanlarda gidip tekrar buraya geldiğini söyleyen Güneş, bir defasında şiddetli rüzgardan yuvanın aşağıya düşüp dağıldığını ancak leyleğin aynı yere yılmadan tekrar yuvasını yaptığını aktardı.

6 Şubat depremlerinde zarar görmüştü! Leylek yuva yaptığı için cami minaresinin onarımı ertelendi - Resim : 2

Güneş, leyleğin varlığından hoşnut olduklarına dikkati çekerek, "Minareye yerleşen bu leyleği mahallemizde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi’nden dolayı 'Hitit leyleği" olarak adlandırdık. Şu anda mahallemizi sembolize etmektedir." ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinde zarar görmüştü! Leylek yuva yaptığı için cami minaresinin onarımı ertelendi - Resim : 3

Yesemek Camisi Müezzini Celal Güneş de leyleğin bu yıl da aynı yere yuva yaptığını anımsatarak, "İlçe Müftülüğünce yıkılan minare aleminin yeniden yapılması için harekete geçilmişti aslında. Ancak alemin leylekler göç ettikten sonra yerleştirilmesi için talepte bulunduk. Bu da uygun görüldü." diye konuştu.

300 milyon doları kontrol ediyorlardı! Sanal bahis çetesine büyük darbe300 milyon doları kontrol ediyorlardı! Sanal bahis çetesine büyük darbeGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# leylek # minare # deprem
Çok Okunanlar
İşte en çok tercih edilen bebek isimleri
İşte en çok tercih edilen bebek isimleri
Filistin'i hangi ülkeler devlet olarak tanımıyor?
Filistin'i hangi ülkeler devlet olarak tanımıyor?
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş temmuz ayını işaret etti!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş temmuz ayını işaret etti!
Meteorolojiden kötü haber: 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Meteorolojiden kötü haber: 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Fenerbahçe'de orta sahaya yıldız transferi!
Fenerbahçe'de orta sahaya yıldız transferi!
Öne Çıkanlar İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Meşhed şehrindeki cenaze töreni | ULUSAL HABER #canlı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Meşhed şehrindeki cenaze töreni | ULUSAL HABER #canlı 24 Mayıs'ta tarihte neler oldu? İşte tarihte bugün 24 Mayıs'ta tarihte neler oldu? İşte tarihte bugün