6 Şubat’ın ardından 2 yıl: Depremzedeler hâlâ konteynerde

Felaketten sağ kurtuldular…

Evlerini kaybettiler…

Unutulmaz acılar yaşadılar…

Şimdi ise 20 metrekarelik konteynerlerde hayata tutunmaya çalışıyorlar.

Depremin ikinci yıl dönümü yaklaşırken, Hatay'daki depremzedeler hâlâ barınma sorunu yaşıyor.

Depremzede: “İki senedir buradayız, hâlimizi soran yok. Parti için geliyorlar ama sonra kimse ortada yok.”

EVLER VERİLECEKTİ AMA HALA ORTADA YOK

Depremin hemen ardından hükümet yetkilileri, bir yıl içinde yeni konutların tamamlanacağına dair söz vermişti. Ancak depremzedeler, bu sözlerin tutulmadığını belirtiyor.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Bir yıl içinde evler teslim edilecek’ dedi ama ne ev gördük ne de bir şey.”

ALTYAPI SORUNLARI VE ZORLU YAŞAM KOŞULLARI

Konteyner kentlerde hayat her geçen gün daha da zorlaşıyor. Temel hizmetlerin yetersizliği, su baskınları ve hijyen sorunları nedeniyle depremzedeler büyük sıkıntılar yaşıyor.

“Konteynerlere su giriyor, sinekler yüzünden duramıyoruz, lağım taşıyor. Arıyoruz, tamam diyorlar ama gelen giden yok.”

TEK İSTEKLERİ SICAK BİR YUVA

İki yıldır konteynerlerde yaşayan depremzedeler, sıcak bir evin hasretini çekiyor. Yetkililerin sorunlarını çözmesini ve verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyorlar.